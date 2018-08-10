Российский рынок при отсутствии нового негатива может попробовать развить позитивное движение

Ключевой темой на российском рынке остается развитие санкционной истории. После новостей относительно введения Администрацией Д.Трампа отдельного блока санкций за использование химического оружия российский рынок акций начал вчерашний день на минорной ноте, однако к середине дня настроения стабилизировались. Индекс Мосбиржи сумел завершить вчерашний день в плюсе, а заметное ослабление рубля оказывает на текущий момент весомую поддержку для экспортеров. Сегодняшний торговый день может быть отмечен некоторым давлением на представителей металлургического сектора и производителей удобрений после вчерашних комментариев в СМИ относительно предложения помощника Президента А. Белоусова изъять сверхдоходы у ряда компаний. Таким образом, пока основной бенефициар текущей ситуации – представители нефтяного сектора (цены на нефть стабильны, слабый рубль позитивно сказывается на финансовых показателях и с точки зрения санкций обсуждаемые сейчас проекты пока не являются критичными).

Настроения на глобальных рынках к утру сегодняшнего дня умеренно-негативны. Американские индексы консолидировались вчера вблизи исторических максимумов, но сегодня в Азии большинство площадок региона торгуются на отрицательной территории и фьючерсы на фондовые индексы США также корректируются. Цены на нефть марки Brent находятся ниже отметки в 72 долл/барр., а на глобальном валютном рынке заметно укрепляется американский доллар (курс пары евро/доллар приближается к отметке в 1,14 долл.). Из событий экономического календаря на сегодня выделим публикацию данных по потребительской инфляции в США. В целом влияние глобальных рынков на российский рынок в условиях наличия собственной внутренней истории не столь выражено.

Ближайшие несколько недель для российского рынка, вероятно, будут интересны обсуждением законопроектов, ужесточающих санкции в отношении РФ (недавно представленный проект Грэма, Менендеса и ряда других сенаторов, а также DETER act) в профильных комитетах Сената США. Если здесь будут появляться публичные комментарии официальных лиц, безусловно, сантимент в отношении российских активов может меняться. На текущий момент российский рынок при отсутствии нового негатива может попробовать развить и позитивное движение. По индексу Мосбиржи ориентируемся на диапазон в 2300-2330 б.п.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк