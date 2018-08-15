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Курсы валют ЦБ РФ на 15 августа: 66,3772 руб/доллар США и 75,2253 руб/евро

15 августа 2018
ЦБ РФ с 16 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 66,3772 руб.
  • 1 евро - 75,2253 руб.
  • 10 китайских юаней - 96,1334 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3763 р. (0,56%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,0072 р. (1,32%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8554 р. (0,88%).

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