Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 августа: 2 565,3201 руб/1 г золота и 32,2700/1 г серебра
15 августа 2018
ЦБ РФ с 15 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 565,3201 руб.
- 1 грамм серебра - 32,2700 руб.
- 1 грамм платины - 1 725,5200 руб.
- 1 грамм палладия - 1 916,5300 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
76,4500 р. (2,89%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,0400 р. (3,12%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
68,7100 р. (3,83%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
61,9500 р. (3,13%).
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