Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 августа: 2 565,3201 руб/1 г золота и 32,2700/1 г серебра ЦБ РФ с 15 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 565,3201 руб.

1 грамм серебра - 32,2700 руб.

1 грамм платины - 1 725,5200 руб.

1 грамм палладия - 1 916,5300 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 76,4500 р. (2,89%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0400 р. (3,12%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 68,7100 р. (3,83%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 61,9500 р. (3,13%) .

dims

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/ СИА /

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