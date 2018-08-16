Комментарии

Рост промпроизводства окажет поддержку рублю Как сообщил вчера Росстат, промпроизводство выросло на 3,9% г/г в июле, что выше консенсус-прогноза (+2,5% г/г) и нашей оценки (+3,0% г/г). Сильная цифра за июль привела к тому, что за 7М18 рост промпроизводства составил 3,1% г/г - сильный рост промпроизводства оказывает поддержку курсу рубля в долгосрочной перспективе. Наталия Орлова, Ph.D Главный экономист Альфа- Банка

Валерия Волгарева, аналитик Альфа- Банка

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