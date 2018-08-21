Рынок завершил сессию ростом, в лидерах были металлурги

Индекс МосБиржи в понедельник финишировал ростом на 0,8% до 2272 пунктов, а долларовый РТС на фоне ослабевшего рубля прибавил менее заметные 1,2% до 1065 пунктов.

Внешний фон сегодня был на стороне покупателей: к вечеру основной американский фондовый индекс S&P 500 поднимался на 0,21%, а сводный европейский STOXX 600 рос на 0,64%.

В США позитив обусловлен ослаблением торговой напряженности между США и Китаем, представители стран вернулись за стол переговоров. В Европе наблюдается спрос на риск после стабилизации ситуации в Турции. В пятницу Moody’s и Fitch одновременно снизили суверенные рейтинги страны, но поток негатива был купирован сообщением о предоставлении ЦБ Катара ликвидности на $15 млрд. Впрочем, объёмы не очень велики (12% от ЗВР), а на первом этапе соглашения будут задействованы ресурсы в размере лишь $3 млрд.

Макроэкономический календарь сегодня не представляет особого интереса. Среди значимых событий на неделе состоится публикация протоколов ФРС США в среду (22 августа).

Среди ликвидных российских акций в лидерах роста были «Полюс» (+3,8%), «ММК» (+3%) и «Северсталь» (+2,4%). В аутсайдерах находились En+ (-2,6%), «ТМК» (-0,9%) и «Энел Россия» (-0,8%).

По данным «Коммерсанта», вопрос об «изъятии сверхдоходов» считается решенным и более не обсуждается. На встрече РСПП 24 августа с участием помощника президента Белоусова и первым вице-премьера Силуанова основная тема обсуждения изменилась. Теперь на повестке дня стимулы для реинвестирования прибылей в экономику.

Нефть к вечеру дорожала в пределах 0,6%: баррель Brent стоил $72,2, а WTI – $65,3. В ноябре ожидается введение запрета США на покупку иранской нефти, что может привести к существенному глобальному дисбалансу спроса и предложения.

На валютном рынке Московской биржи доллар на исходе дня прибавлял 0,2% до 67,2 руб., а евро поднимался почти на 0,3% до 76,9 руб. В ОФЗ уже 14 торговую сессию подряд идут распродажи в ожидании реализации 22 августа ранее анонсированных санкций Госдепа США и обсуждения дальнейших санкций Сената США, в т.ч. против российского госдолга. При этом рынок суверенных еврооблигаций относительно спокоен. Таким образом, покупателей рублёвого госдолга явно беспокоит не столько запрет на покупку новых выпусков сам по себе, сколько сопутствующая волатильность на валютном рынке после введения санкций. Агентство Bloomberg сообщило, что санкции Сената могут быть скорректированы, чтобы минимизировать негативные последствия для глобальной экономики.

На текущий момент в рамках базового сценария прогнозируем курс доллара на Московской бирже к концу года вблизи отметки 61,8 руб. В него заложено предположение, что пакет санкций Сената США будет отклонен или существенно ослаблен из-за угроз американской экономике и стабильности глобальных рынков, бюджетное правило Минфина останется без изменений, ситуация в Турции не выйдет из-под контроля властей.

На вечерней сессии возможно небольшое укрепление рубля. Внешний фон с крупнейших мировых фондовых площадок, по всей видимости, окажет давление на котировки фьючерсов индекса МосБиржи.

Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер