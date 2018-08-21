Торги по индексу МосБиржи пройдут в диапазоне 2270-2285 пунктов

Российские фондовые индексы утром во вторник растут: индекс МосБиржи прибавляет 0,3% и находится у 2278 пунктов, индекс РТС растет на 0,6% и торгуется вблизи 1072 пунктов. В лидерах роста находятся акции «Детского мира» и «ЧЗПСН», в лидерах падения – бумаги «РуссНефти» и «Аэрофлота». В течение дня финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2018 года представят «МТС» и «Полиметалл». Заседания советов директоров проведут «Роснефть», «Газпром» и ГК «Черкизово».

Американские фондовые индексы завершили вчерашние торги ростом, во вторник на премаркете индекс S&P 500 продолжает двигаться вверх. Нефть марки Brent сохраняет слабый рост, торги проходят в районе $72,4 за баррель. Вечером Американский институт нефти опубликует статистику по коммерческим запасам нефти в США.

Пара евро/доллар корректируется наверх, торги проходят в районе отметки 1,151. В течение дня не предвидится важной статистики. Вероятность того, что пара поднимется ещё выше, низкая, уровень сопротивления слишком сильный, скорее наоборот, доллар начнет готовиться к дальнейшему росту.

Рубль ослабевает по отношению к доллару и евро. Утром за один доллар на бирже предлагают 67,1 руб., за один евро – 77,2 руб. Ослабление к евро более выражено в связи с укреплением европейской валюты. Волатильность в парах сохранится на прежнем уровне по крайней мере до завтра.

Президент США заявил, что готов рассмотреть отмену антироссийских ограничений, но только в случае, если Москва предпримет шаги для сотрудничества с Вашингтоном по Сирии и Украине. Мы не ожидаем реакции рынка на данное заявление, хотя сразу после избрания Дональда Трампа на пост президента оно бы однозначно вызвало эйфорию на рынке акций и укрепление рубля. Рынки привыкли, что к словам Трампа не стоит относиться серьезно, к тому же он часто заявляет взаимоисключающие вещи. До сих пор инвесторы теряются в догадках: Трампу нужен сильный или слабый доллар? Если США отменят санкции, то российские акции подорожают в 1,5-2 раза. Однако, как известно, обещанного минимум три года ждут.

Россия опустилась на третье место в мире по объемам добычи нефти. Ее доля в июле составила 10,487 млн баррелей в сутки. Второе место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи 10,489 млн баррелей в сутки. Первое место у США, где добывается 10,9 млн баррелей. Третье место вряд ли огорчит российских нефтяников. Уникальная ситуация – дорогая нефть и дешевый рубль. За 2018 год можно ожидать очень щедрых дивидендов. В выигрыше будет, прежде всего, бюджет. В результате бархатной национализации нефтянки, начавшейся еще с дела ЮКОСа в 2003 году, в России остались только две крупные частные нефтяные компании – «Лукойл» и «Сургутнефтегаз». Впрочем, МВФ был вообще против приватизации нефтяного сектора. На ней настоял тогдашний премьер и создатель «Газпрома» Виктор Черномырдин.

С нашей точки зрения, по фундаментальной оценке, все акции российских нефтяных и газовых компаний можно рекомендовать к покупке. Другое дело, что в условиях санкционных войн инвестиции в любые акции подвержены слишком высоким политическим рискам, что мы, прежде всего, наблюдаем в истории с новыми трубопроводами «Газпрома».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился нейтральный, торги по индексу МосБиржи пройдут в диапазоне 2270-2285 пунктов.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари