Сильные противоположные факторы вызвали разнонаправленную динамику рубля

Сильные противоположные факторы вызвали разнонаправленную динамику рубля

Котировки на 14:15 МСК

Доллар: 67,41 руб. (+0,45%)

Евро: 77,63 руб. (+0,70%)

Сегодня пара USD/RUB открылась вниз, обновив минимум предыдущей сессии, но затем благодаря резкому восходящему импульсу переписала вчерашнюю вершину, и после существенного отката вернулась к достигнутым максимумам.

В паре EUR/RUB на старте сессии также наблюдались продажи, но затем она перешла к устойчивому росту, обновив недельную вершину и демонстрируя более сильную динамику на фоне повышения евро на глобальном валютном рынке.

На рубль сегодня воздействует несколько сильных противоположных факторов. С одной стороны, развивающиеся валюты продолжают активно повышаться, чему способствует ослабление доллара. Кроме того, ночью президент США заявил, что он готов рассмотреть вопрос о снятии санкций против России, если она будет сотрудничать со Штатами по сирийской и украинской проблемам.

С другой стороны, Минфин в пятницу возобновил покупки валюты на российском рыке, что вернуло данный фактор давления на рубль, который отсутствовал ровно неделю. Кроме того, сегодня в комитетах Сената США пройдут слушания по американо-российским отношениям, а также ожидается введение первого пакета антироссийских мер, связанных с инцидентом в Солсбери. И хотя данные санкции являются достаточно мягкими и уже известны, это решение несколько ухудшит и без того негативный информационный фон вокруг России, что и так неблагоприятно сказывается на отношении иностранных инвесторов к российским активам.

Нефть продолжает консолидироваться

Нефтяные цены продолжают совершать разнонаправленные движения, иногда увеличивая их амплитуду, однако эти импульсы не имеют продолжения. После старта российских торгов нефть перешла к росту, затем откатилась к уровню закрытия предыдущей сессии, но после этого вернулась к дневной вершине. Сейчас Brent торгуется на отметке $72,4, прибавляя 0,4%.

Поддержку котировкам нефти оказывает продолжающееся снижение доллара. Кроме того, повлиять на динамику нефтяных цен может еженедельная отраслевая статистика. Сегодня в 23:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 – Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 1,5 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 0,3 млн барр.

Доллар усилил снижение

Понедельник индекс доллара (DXY) завершил около нового недельного минимума, и сегодня в начале дня он был переписан в результате резкого нисходящего импульса, после чего американская валюта перешла к консолидации около достигнутых низов. Сейчас DXY теряет 0,4% на отметке 95,5 п.

Усиление нисходящей динамики доллара было вызвано новыми нападками президента США на ФРС. Трамп заявил, что глава регулятора Джером Пауэлл не оправдал его ожиданий, повышая ставки, хотя президент продвинул его на этот пост в надежде на то, что ФРС будет проводить политику дешевых денег.

Европейская валюта продолжает уверенно расти, и в начале дня в очередной раз переписала недельную вершину по отношению к доллару, после чего перешла к консолидации. В данный момент пара EUR/USD торгуется около отметки 1,152, прибавляя 0,35%.

Техническая картина

Как отмечалось в предыдущем обзоре, выход за пределы сужающегося диапазона консолидации не приведет к появлению устойчивого тренда в паре USD/RUB. Сегодня на открытии она пробивала нижнюю границу «вымпела», а затем ушла за пределы его верхней границы, тем самым увеличив амплитуду разнонаправленных движений. Поэтому продолжаем ждать пробоя границ статичного диапазона 66,23-67,8.

Дмитрий Бабин, эксперт БКС Брокер