Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 сентября: 2 624,0400 руб/1 г золота и 31,0700/1 г серебра
18 сентября 2018
ЦБ РФ с 18 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 624,0400 руб.
- 1 грамм серебра - 31,0700 руб.
- 1 грамм платины - 1 743,0699 руб.
- 1 грамм палладия - 2 148,6899 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
23,9700 р. (0,91%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1400 р. (0,45%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
28,5700 р. (1,61%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,5400 р. (0,03%).
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