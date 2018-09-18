Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 сентября: 2 624,0400 руб/1 г золота и 31,0700/1 г серебра ЦБ РФ с 18 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 624,0400 руб.

1 грамм серебра - 31,0700 руб.

1 грамм платины - 1 743,0699 руб.

1 грамм палладия - 2 148,6899 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,9700 р. (0,91%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1400 р. (0,45%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 28,5700 р. (1,61%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5400 р. (0,03%) .

dims

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/ СИА /

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