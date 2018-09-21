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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 сентября: 2 570,9800 руб/1 г золота и 30,4100/1 г серебра

21 сентября 2018
ЦБ РФ с 21 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 570,9800 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,4100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 756,7300 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 220,4900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,7800 р. (0,80%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1500 р. (0,49%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,8900 р. (0,56%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,9099 р. (1,64%).

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