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Альфа-Банк разместил биржевые облигации на 5 млрд руб.

13 декабря 2018

Альфа-Банк закрыл книгу заявок на собственные биржевые облигации (серия 002Р-03) на сумму 5 млрд руб. по ставке купона 9,20% годовых и сроком до погашения через 3,5 года. Размещение облигаций запланировано на 21 декабря 2018 года.

Организатором выпуска выступил сам Альфа-Банк.

«В декабре многие высококачественные заемщики вышли на рынок с предложением собственных облигаций, чтобы воспользоваться относительно стабильной ситуацией и привлечь ликвидность до окончания года. С учетом разнообразного предложения ценных бумаг и умеренного аппетита инвесторов большинство эмитентов сейчас держат книги заявок открытыми несколько дней. Мы же дали сигнал рынку в понедельник, а во вторник открыли и закрыли книгу заявок, разместив достаточный для нас объем по хорошей рыночной цене», — прокомментировал заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

«Несмотря на геополитическую ситуацию и общую волатильность локального рынка, для нас этот год был успешным в части привлечения рыночного фондирования: на протяжении 2018 года Альфа-Банк пять раз выходил на рынок с собственными биржевыми облигациями на общую сумму 45 млрд руб., а также предложил квалифицированным инвесторам более сложные инструменты в формате структурных облигаций», — подчеркнул Алексей Чухлов.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.


/ СИА /
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