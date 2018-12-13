Альфа-Банк разместил биржевые облигации на 5 млрд руб.

Альфа-Банк закрыл книгу заявок на собственные биржевые облигации (серия 002Р-03) на сумму 5 млрд руб. по ставке купона 9,20% годовых и сроком до погашения через 3,5 года. Размещение облигаций запланировано на 21 декабря 2018 года.

Организатором выпуска выступил сам Альфа-Банк.

«В декабре многие высококачественные заемщики вышли на рынок с предложением собственных облигаций, чтобы воспользоваться относительно стабильной ситуацией и привлечь ликвидность до окончания года. С учетом разнообразного предложения ценных бумаг и умеренного аппетита инвесторов большинство эмитентов сейчас держат книги заявок открытыми несколько дней. Мы же дали сигнал рынку в понедельник, а во вторник открыли и закрыли книгу заявок, разместив достаточный для нас объем по хорошей рыночной цене», — прокомментировал заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

«Несмотря на геополитическую ситуацию и общую волатильность локального рынка, для нас этот год был успешным в части привлечения рыночного фондирования: на протяжении 2018 года Альфа-Банк пять раз выходил на рынок с собственными биржевыми облигациями на общую сумму 45 млрд руб., а также предложил квалифицированным инвесторам более сложные инструменты в формате структурных облигаций», — подчеркнул Алексей Чухлов.