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Биткоин: покупатели отбиваются руками и ногами у $3350

7 февраля 2019

Пара XBTUSD находится в боковом тренде семь дней. Волатильность повысилась с приходом Нового года по китайскому календарю, который начался 5 февраля и продлится 15 дней до 20 февраля.

Во вторник день закрылся ростом выше дневной трендовой линии. На торгах в Азии продавцы протестировали границу 7-дневной консолидации, понизив курс до $3351. В 10:00 продавцы второй раз подходили к нему. Ниже не пошли – встретили отпор. Большой объем лимитных ордеров на продажу стоял на уровне $3350, меньше – на $3355. Они образовали защитную стену, которая позволила покупателям остаться внутри азиатского диапазона $3351-3446.

Текущая ситуация для покупателей критичная, так как активировались продавцы с дневного ТФ. Они жаждут достать покупателей врасплох, чтобы обрушить цену на биткоин под уровень $3000.

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Продажи начались после неудачной попытки покупателей закрепиться выше $3445 и усилились после пробоя трендовой линии (L3343 – L3382). Видно, что покупатели защищают зону около минимума3343 от 29.01.19, но лавина рыночных продаж их выматывает, что им приходится закрывать открытые лонги.

Если каким-то чудом у них получится сегодня закрыть день выше $3400, то на дневном периоде сформируется «бычья» формация. Покупатели, удержав курс до конца недели выше $3400, заставят разворачиваться осцилляторы вверх. За ними начнут разворчаться трендовые индикаторы.

По часовым циклам фаза роста должна начаться 7.02.19 с четырех часов. Если роста не будет, то 8.02.19 с семи часов. Покупателям нужно биться до 7.02.19, до четырех часов, или очень быстро вернуть курс к уровню $3440 и там передохнуть.

Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари


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