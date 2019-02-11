IBM сохранит стратегию по полномасштабной облачной миграции

IBM вложит $2 млрд в создание нового исследовательского центра в штате Нью-Йорк, который будет специализироваться на изучении и разработке искусственного интеллекта



Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



На мой взгляд, создание IBM исследовательского центра — это важный шаг на пути к продвижению аппаратных и программных инноваций в рамках открытой экосистемы, что также повлечет за собой приток высокоспециализированных сотрудников и в результате, вероятно, простимулирует экономический рост в штате, а также обеспечит развитие высокотехнологических компаний.



Полагаю, IBM сохранит стратегию по полномасштабной облачной миграции, в которую входят искусственный интеллект и кибербезопасность. Сотрудничество с SUNY направлено на ускорение разработки искусственного интеллекта следующего поколения и расширение его возможностей. Искусственный интеллект — это быстро развивающийся рынок в Северной Америке, к 2020 году я ожидаю его удорожания в 2,5 раза.