Восстановление в конце недели

В пятницу российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие сессии. При этом покупкам в наших бумагах способствовал внешний фон. Так, на рынке энергоносителей продолжилась восходящая динамика, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог закрепиться выше отметки 65 долларов. В Европе к вечеру основные индексы росли в пределах 1,7%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,1% и 0,8% соответственно. На таком фоне индекс МосБиржи к 18.00 прибавил 1%, поднявшись в район 2486 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Распадской и Татнефти, рост которых превысил 2,8%. Хуже рынка торговались Яндекс, которые на фоне публикации финансовых результатов по МСФО за 4-й квартал потеряли более 2,5%, и Русал (-1,3%). Отметим, что после двух дней снижения под негативным влиянием возврата санкционных опасений, сегодня наш рынок смог частично восстановиться. Этому способствовало сразу несколько факторов. Так, кроме позитивного внешнего фона, подъем был поддержан фиксацией прибыли по спекулятивным коротким позициям в преддверии выходных. Плюс к этому, реакция на санкционные новости была скорее эмоциональной, что сейчас, при их переосмыслении, может вести к возвращению инвесторов на рынок. В результате можно говорить о том, что «быкам» удалось вернуть себе инициативу и от поддержки на уровне 2450 пунктов начать волну восстановления. Вполне возможно, что в рамках начала следующей недели подъем может быть продолжен, а индекс МосБиржи в первые дни недели протестирует отметку 2500 пунктов.



На валютной секции Московской биржи российский рубль умеренно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,1%, торгуясь в районе 66,6 рубля, евро потерял 0,3% уйдя ниже 74,1 рубля. Отметим, что на фоне усиления санкционных рисков российская валюта достаточно вяло реагировала на позитивную динамику рынка энергоносителей в последние сессии. Однако в рамках начала следующей недели ситуация может измениться, так как санкционные новости отойдут на второй план, и игроки вспомнят про рост «черного золота». Плюс к этому, экспортеры начинают подготовку к налоговому периоду, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке и поддержит рубль. В результате можно ожидать отступления пары USD/RUB в район 66 рублей.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка