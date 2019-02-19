Поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В начале недели, 18 февраля, индекс Мосбиржи снизился более чем на 0,5%. Бенчмарк РТС закрывается с околонулевым ростом. Ожидаю продолжение коррекции индексов в ходе завтрашней торговой сессии. Диапазон по индексу Мосбиржи: 2450-2480 п., РТС – 1150-1180 п.

Внешний фон неоднозначен. Основные азиатские индексы закрылись с ростом более 1% на фоне ожиданий позитивного исхода торговых переговоров, которые переместятся в Вашингтон на текущей неделе. Инвесторы ожидают, что страны придут к долгосрочному торговому соглашению, что позволит позабыть о страхах значительного о замедления экономического роста в мире из-за торгового спора. Однако, оптимизма на европейских площадках значительно меньше - основные индексы движутся разнонаправленно. Американский фондовый рынок закрыт в связи с празднованием Президентского дня.

Цены на нефть марки Brent закрепились выше отметки $66 за баррель, достигнув максимума с ноября, на фоне прогресса торговых переговоров США и Китая. Полагаю, цены на нефть могут закрепиться в коридоре $64-$67 за баррель в краткосрочной перспективе при благоприятном развитии событий.

Поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть, а также ослабление доллара. Пара USD/RUB направляется к отметке 66 руб./$, однако укрепление рубля сдерживает санкционная угроза. Ожидаю коридор пары USD/RUB 66-67 руб./$ в краткосрочной перспективе.