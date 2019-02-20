Комментарии

Пара USD/RUB направляется к отметке 66 руб./$

20 февраля 2019

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Во вторник, основные российские индексы закрываются в минусе. Завтра ожидаю консолидацию индексов около текущих уровней в связи с сильным уровнем поддержки в районе достигнутых значений. Диапазон по индексу Мосбиржи: 2450-2480 п., РТС – 1150-1180 п.

Внешний фон смешанный из-за снижения интереса к рисковым активам, в центре внимания на торговых площадках по-прежнему торговые переговоры США и КНР. Основные азиатские индексы закрылись разнонаправленно. Американские индексы торгуются с околонулевыми изменениями в связи с нехваткой бычьего настроя после выхода отчетов о финансовых результатах хуже ожиданий у 38% компаний.

На рынке нефти наблюдается консолидация в отсутствии новых драйверов, а также на фоне ожиданий результатов торговых переговоров США и КНР. При успешном завершении переговоров не исключен возможен дальнейший рост цены на нефть до $70 за баррель в среднесрочной перспективе. Однако на текущей неделе ожидаю коридор для цены на нефть $65-$67 за баррель.

Пара USD/RUB направляется к 66 руб./$. Серьезным подспорьем для рубля выступают нефтяные цены, закрепившиеся выше $66 за баррель, а также налоговый период. Допускаю, что российская валюта в ближайшее время может протестировать отметку 66 за 1$, однако его дальнейшее укрепление под обозначенный уровень на фоне повышенных геополитических рисков мне кажется маловероятным.
 


/ СИА /
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