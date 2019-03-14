Котировки растут на фоне снижения добычи в США

Итоги предыдущих торгов

Апрельские фьючерсы на нефть Brent: $67,55 (+1,32%)

Апрельские фьючерсы на нефть WTI: $56,87 (+2,44%)

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $9,3 в пользу Brent.

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В среду были опубликованы данные Управления энергетической информации США (EIA) по запасам нефти. На прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти снизились на 3,86 млн баррелей против ожидаемых аналитиками +2,66 млн баррелей. Всего запасы в США составили 449,1 млн баррелей.

Экспорт сырой нефти снизился за неделю на 257 000 б/с до 2,55 млн б/с. Объем импорта снизился на 255 000 б/с – до уровня 6,75 млн б/с.



Помимо этого, товарные запасы бензина, по данным EIA, снизились на 4,62 млн баррелей (прогноз -2,53 млн), коммерческие запасы дистиллятов выросли на 0,38 млн баррелей (прогноз -1,86 млн). Загрузка НПЗ незначительно выросла с 87,5% до 87,6%. Добыча нефти за прошлую неделю снизилась до 12 млн б/с.



Нефтяные котировки отреагировали на статистику активным ростом. Ранее EIA понизило свои прогнозы по росту добычи в США в 2019-2020 г., что усилило позитивные настроения на рынке. Замедление добычи крупнейшего мирового нефтепроизводителя позволяет рассчитывать на меньшее давление на цены со стороны высокого предложения и ожидать более сбалансированного рынка.

Фьючерсы на Brent устойчиво закрепились выше сопротивления $67 за баррель и сформировали пробой треугольника в направлении продолжения восходящего тренда. Следующей целью роста может выступить круглая отметка $70 за баррель.



Информационное агентство Reuters сообщило в среду со ссылкой на источники, что США ставят цель по снижению нефтяного экспорта из Ирана до 1 млн б/с. По информации источников, администрация Трампа опасается, что быстрое снижения экспорта до нуля может вызвать скачек цен на нефтяном рынке. Целевой уровень примерно на 250 000 б/с меньше текущих значений экспорта. Точное значение поставок нефти из Ирана определить сложно, так как Исламская республика скрывает свои суда от спутниковых систем слежения.

США, скорее всего, оставят в силе исключения из санкций для большинства импортеров иранской нефти, включая Индию и Китай, отмечает агентство.

В Венесуэле взорвались два резервуара для хранения тяжелой нефти на проекте Petro San Felix. По информации СМИ, пострадавших нет. Президент PDVSA Мануэль Каведо написал в твиттер, что компания стала жертвой «террористических вторжений» политических противников действующей власти.

В то же время отгрузка нефти на танкеры вновь возобновлена после ЧП из-за отключения электроэнергии. Президент страны Николас Мадуро заявил, что причиной длительного отключения стала кибератака на электростанцию «Эль-Гури» и обратился к ООН, России, Китаю, Ирану и Кубе с просьбой помочь в расследовании.

Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ростом на +0,31% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.

Галактионов Игорь, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"