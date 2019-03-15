Альфа-Банк сообщил о выплате купонного дохода по биржевым облигациям

14 марта Альфа-Банк выполнил обязательства по выплате процентного дохода по девятому купону биржевых облигаций серии БО-13 в объеме 156 920 635,62 рублей, а также выполнил обязательства по выплате процентного дохода по девятому купону биржевых облигаций серии БО-14 в объеме 3 541 989,44 рублей.

Параметры выпуска серии БО-13 — ISIN: RU000A0JUU90, идентификационный номер 4B021301326B от 06.02.2014, объем эмиссии — 5 млрд. рублей, дата размещения — 18.09.2014, дата погашения — 30.08.2029. Дата начала девятого купонного периода — 13.09.2018, дата окончания — 14.03.2019, текущая ставка купона — 9,35%, периодичность выплаты купона — 2 раза в год.

Параметры выпуска серии БО-14 — ISIN: RU000A0JUUA1, идентификационный номер 4B021401326B от 06.02.2014, объем эмиссии — 5 млрд. рублей, дата размещения — 18.09.2014, дата погашения — 30.08.2029. Дата начала девятого купонного периода — 13.09.2018, дата окончания — 14.03.2019, текущая ставка купона — 8,25%, периодичность выплаты купона — 2 раза в год.

Купонные доходы выплачены в срок и в полном объеме.