Рынок будет двигаться в тренде внешних площадок

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс»:

8 мая преобладала негативная динамика. Большинство бумаг закрылось на отрицательной территории, индекс РТС оказался на минимуме за месяц, а индекс Мосбиржи упал ниже 2550 п. (минимум с середины апреля). Лидерами роста стали акции Россетей (+ 1,96%). Лидерами снижения стали бумаги Polymetal (- 4,17%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,00 - 65,50.

В фокусе решение о повышении пошлин на китайские товары в США. Рынки отреагировали негативно на известия о намерении США поднять пошлины с 10 д 25 .п. на товары стоимостью $500 млрд в год. Впрочем, большинство участников рынка уверено, что, несмотря на строгую риторику и возможность введения пошлин, соглашение о торговле все же будет вскоре подписано. Это успокоит рынки. Российскому рынку и рублю относительную поддержку оказывает цена на нефть, которая держится вблизи $70 за барр. на фоне геополитических событий вокруг американо-иранского конфликта. Динамика на предстоящей неделе, вероятнее всего, будет отрицательной, ожидания по индексу Мосбиржи: диапазон 2500 - 2550 п.

Рынки будут двигаться в тренде внешних площадок. Прогноз по паре USD/RUB: 65,00-66,50.