Индекс МосБиржи удерживает позиции в диапазоне 2500 - 2550 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка

В понедельник российский фондовый рынок продолжил негативную динамику, чему способствовал внешний фон. Так основным поводом к снижению послужила ситуация на западных площадках. В Европе к вечеру основные индексы теряли до 1,3%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 упали на 2,1%. Сдерживающим фактором для продаж стала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 71,5 доллара за баррель. На таком фоне к 18.00 индекс МосБиржи отступил на 0,2%, опустившись в район 2511 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Московской биржи, где прошла отсечка на дивиденды, и Башнефти, упавшие на 5,5% и 3,6% соответственно. Лучше рынка торговались ИнтерРАО и ФСК ЕЭС, прибавившие 1,5% и 1,4%. Отметим, что на рынках господствуют негативные настроения, что связано с усугублением торговых противоречий между США и Китаем. В результате продажи идут по широкому спектру активов, исключение из которых составляет нефть. Одного роста «черного золота» для позитивной динамики в наших акциях оказалось недостаточно, однако ситуация на рынке энергоносителей смогла сдержать активность «медведей». В результате индекс МосБиржи продолжает удерживать позиции в диапазоне 2500 – 2550 пунктов. При этом, после тестирования нижней границы этого коридора, возможен коррекционный рост, что связано с перепроданностью и желанием части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям.



На валютной секции Московской биржи российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро выросли на 0,5%, торгуясь в районе 65,4 и 73,5 рубля соответственно. При этом основным движущим фактором для рубля стала слабость валют развивающихся рынков. Роста же цен на нефть и начала подготовки экспортеров к налоговому периоду не хватило, чтобы нивелировать негативный фактор. В начале мая наблюдается консолидации пары USD/RUB в диапазоне 65 – 65,5 рубля. Однако, учитывая настроения на рынках, можно ожидать, что «быки» попытаются вывести доллар в район 66 рублей, что в основном будет обусловлено в низким риск-аппетитом на глобальных рынках.