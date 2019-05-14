Робкое восстановление нефти дает надежду на нейтральное открытие торгов

Большинство мировых фондовых индексов в понедельник значительно снизилось на фоне обострения торговых противоречий между Китаем и США. На таком фоне потери понесли и российские индексы, хотя выглядели при этом лучше большинства западных «коллег». По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,24%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился сильнее, на 0,51%. Среди лидеров снижения – акции самой «МосБиржи» (-5,81%) и «Яндекс» (-2,28%). Американский Dow 30 снизился при этом на 2,38%. Утром вторника индексы стран АТР продолжали падать на 0,2-1,6%. Зато фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2821 п., на 0,5% выше уровней закрытия предыдущего торгового дня. Робкое утреннее восстановление рынка нефти с одновременным продолжением падения азиатских рынков не дают четких ориентиров перед открытием рынка российских акций, поведение которого будет в лучшем случае нейтральным. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2485-2535 пунктов, по индексу РТС — 1195-1220 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за первый квартал опубликуют «Полюс» и «Русал», а «Сбербанк» — отчетность по РСБУ за четыре месяца.

В понедельник рынок нефти продемонстрировал удивительную активность: большую часть дня цена росла, прибавив около $2 за баррель, но день внезапно окончился для черного золота в минусе. Торги стартовали с отметки $69,9 за баррель марки Brent. Цены уверенно пошли вверх, превысив к началу американской сессии $72 за бочку, и вернувшись к значениям самого начала месяца. Затем рынок оценил заявление Китая о введении ответных пошлин на товары из США. Для экономик двух стран да и всего мира это будет означать, как минимум, замедление темпов роста, а значит, и спроса на сырье. Рынок отвесно покатился вниз, упал до $69,2, а к концу дня смог лишь незначительно приподняться до $69,4. Утром вторника продолжались попытки восстановления, нефть торговалась вблизи $69,8. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $69,2-70,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $69,0-74,7. Поздно вечером выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они выросли на 2,8 млн баррелей.

Вслед за нефтью и рынком акций, в понедельник под давлением оказался и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 65,4300 руб. (+35,5 коп.), а европейская валюта выросла до 73,4500 руб. (+31 коп.). Утреннее осторожное восстановление нефти дают рублю шанс прервать череду падений. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,8-66,1 руб., для европейской валюты — 72,7-74,2 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»