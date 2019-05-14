MVNO удвоит выручку Tele2

Tele2 представила сильные финансовые показатели за первый квартал, что подтверждает эффективную бизнес-модель компании, отмечает Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

– Выручка оператора связи увеличилась на 15,1% год к году, до 37,7 млрд руб. Несмотря на повышение капитальных затрат в два раза в связи с инвестициями в строительство сетевой инфраструктуры на территории России и расширением сегмента MVNO, чистая прибыль по итогам квартала составила 2,3 млрд руб., увеличившись в 2,3 раза год к году.

На мой взгляд, у Tele2 есть все шансы достичь своей стратегической цели по удвоению выручки к концу года. Компания отличается от традиционных телекомсервисов тем, что активно ведет разработку и внедрение цифровых продуктов. Например, использование больших данных способствует формированию эффективной цифровой экосистем, что подтверждается увеличением числа пользователей мобильного интернета. Более того, считаю, что развитие интернета вещей в России и увеличение стоимости соответствующего сектора на 18%, до $4,3 млрд, в текущем году позитивным образом скажется на потенциале сегмента MVNO. Ожидаю рост выручки Tele2 около 20% во втором квартале на фоне региональной экспансии в сегменте MVNO и успешного запуска сети в Иваново.