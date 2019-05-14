Комментарии

MVNO удвоит выручку Tele2

14 мая 2019

Tele2 представила сильные финансовые показатели за первый квартал, что подтверждает эффективную бизнес-модель компании, отмечает Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»: 

– Выручка оператора связи увеличилась на 15,1% год к году, до 37,7 млрд руб.  Несмотря на повышение капитальных затрат в два раза в связи с инвестициями в строительство сетевой инфраструктуры на территории России и расширением сегмента MVNO, чистая прибыль по итогам квартала составила 2,3 млрд руб., увеличившись в 2,3 раза год к году. 

На мой взгляд, у Tele2 есть все шансы достичь своей стратегической цели по удвоению выручки к концу года. Компания отличается от традиционных телекомсервисов тем, что активно ведет разработку и внедрение цифровых продуктов. Например, использование больших данных способствует формированию эффективной цифровой экосистем, что подтверждается увеличением числа пользователей мобильного интернета. Более того, считаю, что развитие интернета вещей в России и увеличение стоимости соответствующего сектора на 18%, до $4,3 млрд, в текущем году позитивным образом скажется на потенциале сегмента MVNO. Ожидаю рост выручки Tele2 около 20% во втором квартале на фоне региональной экспансии в сегменте MVNO и успешного запуска сети в Иваново.


/ СИА /
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