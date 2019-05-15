BTCUSD: покупатели биткоина нацелены на $10 тыс.

Рис. 1 Фьючерс на биткоин, часовой ТФ, котировки с биржи Bitmex

Цена 21 час торгуется около МА линии U3 (отклонение от sma 55 на 11%). Линия является сильным динамическим сопротивлением, поэтому рост цены будет сдерживаться ей, пока не разгрузятся индикаторы АО и CCI.

11 и 12 мая на рынке наблюдалась схожая картина. Цена 27 часов тировалась у линии U3 после чего последовал обвал на 10% на фоне закрытия длинных позиций.

Цена может повышаться вверх по линии до 19:00-20:00 UTC до выхода Луны из знака Девы и вхождения в Весы. Статистика с 2015 года показывает, что при нахождении луны в Весах цена чаще всего флэтит. Причем первые 10 часов из 48 часов цена повышалась.

Рис. 2 Фьючерс на биткоин, недельный ТФ, котировки с биржи Bitmex

На недельном ТФ цена вышла из канала «1-1». Индикатор CCI находится выше отметки +100. На ближайшие недели стоит готовиться к продолжению ралли, а на ближайшие две суток – к боковому движению. Если за время флэта биткоина подорожают альктоины, то это будет сильным сигналом к продолжению роста.

Недельная свеча закроется через 5 дней. Если цена закроется выше линии TR1 – 7520, то буду ожидать укрепление биткоина до фибо-уровня 38,2% - 9804.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»