Комментарии

BTCUSD: покупатели биткоина нацелены на $10 тыс.

15 мая 2019

BTCUSD: покупатели биткоина нацелены  на $10 тыс.

Рис. 1 Фьючерс на биткоин, часовой ТФ, котировки с биржи Bitmex

btc_140519
btc_140519

Цена 21 час торгуется около МА линии U3 (отклонение от sma 55 на 11%). Линия является сильным динамическим сопротивлением, поэтому рост цены будет сдерживаться ей, пока не разгрузятся индикаторы АО и CCI.

11 и 12 мая на рынке наблюдалась схожая картина. Цена 27 часов тировалась у линии U3 после чего последовал обвал на 10% на фоне закрытия длинных позиций.

Цена может повышаться вверх по линии до 19:00-20:00 UTC до выхода Луны из знака Девы и вхождения в Весы. Статистика с 2015 года показывает, что при нахождении луны в Весах цена чаще всего флэтит. Причем первые 10 часов из 48 часов цена повышалась.

Рис. 2 Фьючерс на биткоин, недельный ТФ, котировки с биржи Bitmex

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14 мая 2019

btc60_140519
btc60_140519

На недельном ТФ цена вышла из канала «1-1». Индикатор CCI находится выше отметки +100.  На ближайшие недели стоит готовиться к продолжению ралли, а на ближайшие две суток – к боковому движению.  Если за время флэта биткоина подорожают альктоины, то это будет сильным сигналом к продолжению роста.

Недельная свеча закроется через 5 дней. Если цена закроется выше линии TR1 – 7520, то буду ожидать укрепление биткоина до фибо-уровня 38,2% - 9804.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


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