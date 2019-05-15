Растущая нефть и визит Помпео в Россию укрепили рубль

Вторник, 14 мая, стал настоящим днём российского рубля. К закрытию торгов 14 мая курс американского доллара расчётами «на завтра» провалился на целых 46 коп. (-0,7%), до 64,97 руб., а евро упал ещё сильнее, на 68 коп. (-0,93%), до 72,77 руб.

Цена на баррель нефти Brent 14 мая выросла на 1,3%? до $70,33. Росту цены способствовала информация из ежемесячного отчета ОПЕК о том, что страны, участвующие в «ОПЕК+», в апреле сократили добычу нефти до 30,03 млн баррелей в сутки или на 3 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем марта 2019 г. Хотя сокращение добычи в апреле было небольшим, но тем самым ОПЕК, по условиям сделки «ОПЕК+», перевыполнил свой план по сокращению добычи на 50%. С утра цена Brent продолжает небольшой рост и повышается на 0,08%.

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне растущей нефти, но не только. Вчера в Сочи приехал госсекретарь США Майк Помпео и встретился со своим российским коллегой, главой МИД Сергеем Лавровым, а по итогам встречи Лаврова и Помпео принял президент РФ Владимир Путин. На встрече обсуждались вопросы стратегической безопасности в мире, в том числе напряженные ситуации вокруг Ирана и КНДР, а также военный конфликт в Ливии и политический кризис в Венесуэле.

Некоторые западные СМИ сообщают, что эта встреча прошла в преддверии возможной встречи президентов России и США на саммите G20, который состоится в июне этого года в Японии, однако российская сторона в прогнозах пока более осторожна. В любом случае, даже ожидания встречи оказали позитивное влияние на рубль.

Рубль при открытии может продолжить укрепление к мировым валютам. Мы снижаем прогноз по паре доллар/рубль до 64,5-65,2 руб., а по паре евро/рубль - до 72,2-73,1 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»