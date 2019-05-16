Легкая коррекция

В среду российский фондовый рынок скорректировался после бурного роста днем ранее, чему способствовало желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям.

При этом внешний фон поддерживал «быков» за счет позитивной динамики западных площадок и рынка энергоносителей. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1% и 0,3% соответственно, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 71,5 доллара за баррель. Несмотря на это к 18.00 мск. индекс МосБиржи отступил на 0,1%, удерживая позиции в районе 2560 пунктов.

Лидерами торгов вновь выступили акции Газпрома (+2,8%), продолжающие подъем на дивидендных новостях. Компанию им составили бумаги ИнтерРАО и ТМК, поднявшиеся на 4,1% и 2,7%. Хуже рынка торговались Лукойл и Русал, потери которых составили 2,8% и 1,9% соответственно. Отметим, что в рамках сегодняшних торгов индекс МосБиржи протестировал сверху отметку 2550 пунктов, пробитую днем ранее. «Быкам» удалось удержать рынок выше, что подтверждает пробой и переводит уровень в разряд поддержек. В результате рынку открыта дорога к историческим максимумам, установленным в последнюю декаду апреля чуть ниже 2600 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,6%, торгуясь в районе 64,6 рубля, евро снизился на 0,5%, до 72,4 рубля. Поддержку рублю оказало сразу несколько факторов. Здесь и цены на нефть, и позитивная динамика валют развивающихся рынков, за исключением бразильского реала, а также подготовка экспортеров к налоговым выплатам, которые пройдут в конце месяца. В результате, пара USD/RUB закрепилась ниже 65 рублей, что говорит в пользу дальнейшего снижения. При этом ближайшей поддержкой для американской валюты выступает уровень 64 рубля, пробой которого откроет «медведям» дорогу к апрельским минимумам.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка