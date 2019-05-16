Первые публичные слушания по теме санкций не принесли сюрпризов

Последние два торговых дня российский рубль демонстрировал умеренное укрепление на фоне общего локального улучшения риск-аппетита на глобальных рынках. В ходе вчерашних торгов российский рубль, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира прибавили против доллара 0,2-0,5%, а пара доллар/рубль опускалась к отметке в 64,50 руб/долл. (минимумы с начала мая). Внешние условия пока по-прежнему играют ключевую роль в динамике рубля.

При этом вчерашний торговый день для российских инвесторов был интересен первым раундом публичных слушаний по новому законопроекту, предусматривающему санкции в отношении РФ за вмешательство в выборы в профильном комитете Палаты Представителей США. Первый раунд слушаний состоял из нескольких выступлений приглашенных экспертов. Делает четкие выводы по позиции американских властей проблематично. Выступающие вчера эксперты в основном занимают должности, связанные с реализацией санкционных ограничений, поэтому очевидно, что их риторика носит жесткий характер. Выступающие вчера специалисты в целом высказывали доводы в пользу введения санкций в отношении нового госдолга РФ (ключевой позицией Д.Сингха, помогающего ранее разрабатывать санкционные ограничения в 2014 г., были слова о том, что «американским инвесторам следует запретить приобретать новый российский долг в любой валюте»). Много комментариев было на тему необходимости более подробно очертить круг «приближенных к В.Путину олигархов». Наиболее резкими стали комментарии бывшего заместителя советника министра обороны М.Карпентера, предлагающего ввести санкции против всего финансового сектора РФ, но даже он отмечает, что подобные меры надо вводить постепенно, чтобы «избежать внезапного экономического краха и непредвиденных последствий для европейских финансовых рынков».

Из всех законопроектов по теме вмешательства в выборы, внесенных в американский Конгресс, вчерашняя версия законопроекта выглядит, на наш взгляд, имеющей наиболее высокие шансы на принятие. Тот факт, что в большинстве случаев формальное определение ограничений установлено за Минфином (риторика представителей которого выглядит менее эмоциональной, чем представителей Конгресса), на наш взгляд, в выгодную сторону отличает данный документ от вариантов, представленных ранее в Сенате (DASKA Act и DETER Act). Вероятно, принятие столь весомого акта потребует несколько раундов публичных слушаний, поэтому теоретически процесс принятия законопроекта может затянуться на весьма продолжительный срок.



Михаил Поддубский Главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"