Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 мая: 2 708,1299 руб/1 г золота и 30,8900/1 г серебра
16 мая 2019
ЦБ РФ с 16 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 708,1299 руб.
- 1 грамм серебра - 30,8900 руб.
- 1 грамм платины - 1 772,2000 руб.
- 1 грамм палладия - 2 764,6299 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,1100 р. (0,59%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0900 р. (0,29%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,8300 р. (1,27%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
27,6300 р. (0,99%).
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