Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 мая: 2 708,1299 руб/1 г золота и 30,8900/1 г серебра ЦБ РФ с 16 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 708,1299 руб.

1 грамм серебра - 30,8900 руб.

1 грамм платины - 1 772,2000 руб.

1 грамм палладия - 2 764,6299 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,1100 р. (0,59%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,29%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,8300 р. (1,27%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,6300 р. (0,99%) .

dims

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/ СИА /

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