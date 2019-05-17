Россия продолжает избавляться от госдолга США

Россия сократила вложения в государственные облигации США в марте текущего года. Как видно из документов американского Минфина, инвестиции в американские государственные облигации снизились на $800 млн и составили $13,7 млрд. Если посмотреть на структуру инвестиций, $5503 млрд вложены в краткосрочные гособлигации и $8213 млрд — в долгосрочные.

Не сказать, что это судьбоносная новость для России и ее финансов. РФ начала снижать долю в госдолге США еще в 2018 году, тогда они «похудели» до $48,7 млрд с $96,1 млрд ранее. Максимум, сколько РФ держала в трежерис, составляло $150 млрд. Это было в 2013 году.

Официальная версия гласит, что Москва была вынуждена сокращать долю в американских гособлигациях из-за политического противостояния с США и санкций, которые были введены в прошлом году. Фактически же, вероятно, Банк России и Минфин вместе с властями просто ищут более-менее подходящую структуру инвестиций, которая бы была политкорректной, доходной и при этом могла бы хеджировать риски. Ищут, в общем, Грааль.

Было бы интересно, наверное, увеличить долю вложений в валюты, но евро фундаментально слаб, а доллар политически рискован. Юань довольно подвижен и в текущих условиях проблемных торговых переговоров нелогичен. Фунт придавлен Brexit. Остаются валюты АТР — иена, австралийский доллар, которые не совсем стабильны. Можно было бы запастись драгметаллами, но золота и так слишком много, а к платине и палладию в ЦБ относятся осторожно. В общем, сбрасывая государственные облигации США, было бы неплохо позаботиться об альтернативе, но идеальной замены пока нет.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»