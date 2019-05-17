Российский фондовый рынок показал ралли не хуже, чем в США

На мировых фондовых рынках в четверг динамика была разнонаправленной с преобладанием позитивных настроений. Отчетности корпораций вывели американский рынок в плюс. К закрытию торгов 16 мая индекс Dow 30 вырос на 0,84%, чуть больше прибавил индекс S&P 500, поднявшись на 0,89%, а индекс Nasdaq вырос сильнее всех, на 0,97%. Азиатские фондовые индексы сегодня утром торгуются неоднозначно. Если японский индекс Nikkei 225 растет на 0,95%, то китайские индексы вышли в минус на фоне ожидаемого повышения пошлин США на китайские товары.

Российский фондовый рынок в четверг был в хорошем настроении и показал ралли не хуже, чем в США. Индекс РТС 16 мая поднялся на 1,15%, а индекс МосБиржи вырос немного меньше, но все равно прибавил 1,04%. В лидерах роста оказались акции «ЛУКОЙЛа», которые подорожали на 4%, «Мечела» и «Газпрома», прибавивших более 3,5% каждая. На 2,5% подешевели обыкновенные акции «Татнефти», которые вышли в лидеры падения. На открытии ждем продолжения вчерашнего «банкета». Полагаем, что индекс РТС сегодня будет колебаться в диапазоне в 1250-1300 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале 2550-2600 пунктов.

Цена на нефть Brent в четверг поднялась на 1,09%, до $72,1 за баррель, а цена барреля техасской WTI — на 1,46%, до $63,21. Нефтяной рынок обеспокоен возможным сокращением предложения из-за атак беспилотников на нефтепроводы Саудовской Аравии, а также ожидает новостей со встречи министерского мониторингового комитета «ОПЕК+», которая пройдет в эти выходные в Джидде. На сегодня ожидаем, что цена Brent останется в коридоре $71,5-72,5 за баррель.

Рубль на открытии торгов с высокой вероятностью опять вырастет. Мы видим динамику курса рубля сегодня в интервале значений 64-65 руб. за доллар и 71,5-72,8 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»