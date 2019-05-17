Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 мая: 2 689,1001 руб/1 г золота и 30,7100/1 г серебра
17 мая 2019
ЦБ РФ с 17 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 689,1001 руб.
- 1 грамм серебра - 30,7100 руб.
- 1 грамм платины - 1 760,1500 руб.
- 1 грамм палладия - 2 775,1399 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
19,0299 р. (0,70%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1800 р. (0,58%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,0500 р. (0,68%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
10,5101 р. (0,38%).
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