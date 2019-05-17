Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 мая: 2 689,1001 руб/1 г золота и 30,7100/1 г серебра ЦБ РФ с 17 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 689,1001 руб.

1 грамм серебра - 30,7100 руб.

1 грамм платины - 1 760,1500 руб.

1 грамм палладия - 2 775,1399 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,0299 р. (0,70%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1800 р. (0,58%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,0500 р. (0,68%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,5101 р. (0,38%) .

dims

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/ СИА /

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