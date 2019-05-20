Потребители полны пессимизма, а рубль остается невозмутимым

Россиян со свободными деньгами становится все меньше, как и россиян, которые верят в экономическое будущее. Как показали данные The Conference Board и Niesen, индекс потребительского доверия в январе-марте 2019 года сократился до 62 пунктов, потеряв три пункта по сравнению с предыдущим кварталом. Если посмотреть на историю показателя, то видно, что этот отчет хуже, чем было в периоды провала индикатора в первом и четвертом кварталах 2016 года — тогда статистика стояла на уровне 63 пунктов.

Компоненты отчета показывают, что два из трех основных составляющих индикатора ухудшились: провалились оценки личных доходов (готовности тратить) и уровня финансового благополучия. В относительном равновесии остался индикатор оценки потребителями перспектив сектора занятости. Как говорится в заключении отчета, россиян очень беспокоят цены на питание, электроэнергию и газ. На это и уходит львиная доля зарабатываемых средств. Чтобы выжить, люди экономят на одежде, развлечениях вне дома и стараются искать более дешевые товары.

Несмотря на то, что во власти считают позицию населения в отношении экономики и ее перспектив избыточно пессимистичной, результатам подобных исследований мало что можно противопоставить. The Conference Board и Niesen не зависят от государственных грантов и не реализуют «майских» целей, они просто опрашивают интернет-пользователей и делают выводы на основе этих данных. Все довольно прозрачно, и от этого довольно тревожно.

Сделаем скидку на то, что в начале года статистика обычно хуже, чем в последующий период. Тем не менее, сомнительно, что во втором квартале индикатор потребительского доверия вернется к уровням прошлого года в области 68-70 пунктов или чуть выше из-за инфляционного роста, отсутствия явных экономических импульсов и четкой перспективы.

Доля россиян, имеющих накопления, снижается. Людям просто нечего отложить на «черный» день. Для того чтобы начать тратить, население должно начать больше зарабатывать. Чтобы конкурировать за трудовые ресурсы и платить больше, работодатель должен быть уверен в собственной устойчивости. Чтобы бизнесу быть стабильным и устойчивым, нужно сбавить обороты налоговой чистки и уменьшить в объемах бюрократическую машину. Тогда население само вытянет в рост и экономику, и рубль. Но это вряд ли случится в обозримом будущем.

В пятницу днем доллар США смотрится стабильным и балансирует около 64,63 руб., краткосрочный торговый коридор сохраняется в рамках 64,35-65,00 руб. Евро продолжит консолидироваться в пределах 72,05-72,55 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»