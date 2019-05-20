Рост нефтяных котировок способен приостановить ослабление рубля

Большинство основных мировых фондовых индексов в пятницу снизилось из-за отсутствия перспектив быстрого завершения американо-китайского торгового кризиса. На этом фоне, а также благодаря коррекции нефтяных цен просели и российские индексы. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,14%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился сильнее, на 0,53%. Среди лидеров снижения – «Интер РАО» (-3,17%) и «Газпром» (-1,88%). Американский Dow 30 потерял при этом на 0,38%. Утром понедельника индексы стран АТР показывали противоречивую динамику: Австралия и Япония росли, Шанхай с Гонконгом снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2870 п., на 0,3% выше уровней закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост нефтяных котировок задает умеренно-позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2550-2605 пунктов, по индексу РТС — 1240-1265 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за первый квартал опубликуют «РосАгро» и «ТМК».

Минувшую пятницу нефть завершила небольшим снижением цены. Торги начались с отметки $72,1 за баррель марки Brent. После полудня цена поднималась до $72,5, однако к концу торгов снизилась к $71,3. Пятничный отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США показал снижение их числа за неделю на три единицы, до 802 штук. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, встреча которого состоялась в минувшие выходные, решил занять выжидательную позицию до конца июня, когда планируется проведение саммита участников соглашения ОПЕК+, где и должно быть принято окончательное решение о дальнейшей судьбе сделки. Комитет рекомендовал продолжить мониторинг и анализ ситуации на нефтяном рынке, обращая особое внимание на состояние мировых запасов в ближайшие несколько недель, чтобы подготовить необходимые рекомендации к следующему заседанию стран ОПЕК+ в июне 2019 года, включая дальнейшие действия во второй половине 2019 года. Даже этого обтекаемого заявления хватило для того, чтобы в ночь на понедельник рынок нефти открылся гэпом вверх, и цены поднялись до $72,6, хотя позже скорректировались к $72,3. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $71,6-72,7 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, находится между $69,0-72,7. В случае возможного пробития сопротивления на $72,7 откроется дорога для роста к $74,7 за баррель.

Вслед за акциями, под давлением в пятницу оказался и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 64,7775 руб. (+12,75 коп.), а европейская валюта выросла до 72,2300 руб. (+2,25 коп.). Более слабый рост евро объясняется снижением валютной пары EUR/USD с 1,1175 до 1,1160. Рост нефтяных котировок после выходных способен приостановить ослабление рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,1-65,4 руб., для европейской валюты — 71,5-73,0 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»