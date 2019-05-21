Стабильность нефти удержит рубль на позитиве

Большинство основных мировых фондовых индексов в понедельник продолжило снижение. Несмотря на негативный внешний фон и коррекцию нефтяных цен, российские индексы завершили первый день недели разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,23%, а вот долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос на 0,12%. Среди лидеров снижения – «Русал» (-2,25%) и привилегированные акции «Транснефти» (-2,31%). Среди лидеров роста – «ММК» (+2,83%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+2,57%). Американский Dow 30 просел при этом на 0,33%. Утром вторника на рынках стран АТР продолжала царить неопределенность: Австралия и Шанхай росли, Япония и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2854 п., на 0,36% выше уровней закрытия предыдущего торгового дня. Ни рынок нефти, ни азиатские площадки не дают четких ориентиров перед началом торгов российскими акциями. Рынок откроется, по всей видимости, вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2545-2595 пунктов, по индексу РТС — 1245-1270 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за первый квартал опубликует «Газпромнефть».

В понедельник, после открытия торгов гэпом наверх, в течение дня нефть растеряла весь рост и завершила день снижением. При чуть более широком взгляде, с прошлого четверга на рынке сохраняется «боковик». Торги в ночь на понедельник начались с отметки $72,2 за баррель марки Brent, и в первые часы цена достигла $72,6. С этого уровня она развернулась, опустившись к вечеру до $71, хотя к самому концу дня чуть восстановилась до $71,4. В ночь вторника котировки черного золота колебались в диапазоне $71,3-71,7, и утром находились в его середине, вблизи $71,5. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $70,8-72,2 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $69,0-72,7. В ночь на среду выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее данные показали рост на 8,6 млн баррелей.

Рост нефтяных котировок за выходные привел вчера к укреплению рубля на открытии торгов. А вот последующее снижение нефти в течение дня на рубль негативно повлиять не смогло. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 64,5250 руб. (-25,25 коп.), а европейская валюта снизилась до 72,0600 руб. (-17 коп.). Утренняя стабильность нефтяных цен приведет к нейтральному открытию торгов рублем, но учитывая динамику на международном валютном рынке, доллар будет чувствовать себя увереннее, чем евро. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,9-65,2 руб., для европейской валюты — 71,3-72,8 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»