Стабильность нефти удержит рубль на позитиве

В понедельник, после открытия торгов гэпом наверх, в течение дня нефть растеряла весь рост и завершила день снижением. При чуть более широком взгляде, с прошлого четверга на рынке сохраняется «боковик». Торги в ночь на понедельник начались с отметки $72,2 за баррель марки Brent, и в первые часы цена достигла $72,6. С этого уровня она развернулась, опустившись к вечеру до $71, хотя к самому концу дня чуть восстановилась до $71,4. В ночь вторника котировки черного золота колебались в диапазоне $71,3-71,7, и утром находились в его середине, вблизи $71,5. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $70,8-72,2 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $69,0-72,7. В ночь на среду выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее данные показали рост на 8,6 млн баррелей.
Рост нефтяных котировок за выходные привел вчера к укреплению рубля на открытии торгов. А вот последующее снижение нефти в течение дня на рубль негативно повлиять не смогло. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 64,5250 руб. (-25,25 коп.), а европейская валюта снизилась до 72,0600 руб. (-17 коп.). Утренняя стабильность нефтяных цен приведет к нейтральному открытию торгов рублем, но учитывая динамику на международном валютном рынке, доллар будет чувствовать себя увереннее, чем евро. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,9-65,2 руб., для европейской валюты — 71,3-72,8 руб.
Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»