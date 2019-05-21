Повышение пошлин на обувь из Китая станет фактором давления на потребрынок США

Около 200 дистрибьюторов и продавцов обуви назвали новый тариф на импорт обуви из Китая катастрофическим для американских потребителей, компаний и экономики США в целом.

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Ритейлеры обуви, включая крупных игроков Nike, Adidas и Foot Locker, утверждают, что повышение ввозных пошлины до 25% на обувь из Китая повлечет за собой дополнительные расходы американских потребителей в объеме $7 млрд ежегодно, поскольку отрасль убыточна и производители не станут брать на себя дополнительные издержки.

На мой взгляд, повышение цен выступит одним из факторов давления на продажи обуви в США. Кроме того, из-за этого вероятно сокращение потребительских расходов, которые выступают драйвером экономической активности в стране. С подобными трудностями могут столкнуться не только американские ритейлеры обуви, но и другие производители и продавцы потребительских товаров, в частности одежды, мебели и продуктов питания.

Чтобы обезопасить свой бизнес от последствий торгового конфликта между США и КНР, американские компании могут запланировать перенос производственных мощностей во Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии. Это затратный процесс, а основным препятствием для развертывания производства в других государствах АТР выступает отсутствие инфраструктуры и развитой внутренней логистики, которая есть в Китае. Здесь за считанные дни можно доставить груз до морских портов, которые удобно расположены вдоль восточного и южного побережий КНР. Работа портов, в свою очередь, отлажена десятилетиями. При эскалации торгового конфликта и повышении тарифов прибыль американских компаний в текущем году, на мой взгляд, может сократиться на 5%, а прогноз по ВВП, предполагающий рост выше 3% в годовом исчислении, рискует не реализоваться.