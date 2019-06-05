ИК «Фридом Финанс»: Индекс МосБиржи может закрыться выше 2700 п.

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В среду 5 июня российский рынок акций консолидируется после легкой коррекции накануне. Рублевый фондовый индекс МосБиржи в ходе торгов подрос на 0,2% до 2711 п. Долларовый индикатор РТС прибавил около 0,3% и достиг 1311 п. Есть вероятность, что индексы закроются чуть выше своих психологически значимых уровней, сосредоточенных в районе 2700 п. и 1300 п., соответственно.

В лидерах роста среди «голубых фишек» акции ВТБ (+2,2%) и Сбербанка (+1,6%), в то время как фаворит последних дней, Газпром, топчется на месте. Сильных драйверов на рынке не видно.

Внешний фон умеренно оптимистичен в связи с ожиданиями снижения базовой ставки ФРС США до конца года. Американские акции закрылись с существенной прибавкой (+2% в среднем). Азиатские и европейские индикаторы рынка акций демонстрируют преимущественно положительную динамику. Спрос на риск между тем остается умеренным, в индексе MSCI Emerging Markets не наблюдается существенного роста.

Нефть Brent восстановилась до $61,7 за баррель, однако запал для дальнейшего ее подъема к $65 за баррель пока отсутствует. В целом в ближайшее время ожидаются колебания цен на нефть Brent в области $60-65 за баррель.

Курс доллара США между тем продолжает поиск равновесия в краткосрочном диапазоне 65-65,5 руб./$. Поддержку рублю могут оказывать аукционы по размещению ОФЗ. На сегодняшнем аукционе по размещению 5-летних ОФЗ спрос вновь превысил 100 млрд рублей, и есть основания предполагать, что интерес иностранных инвесторов к ОФЗ еще не угас. В среднесрочном периоде ожидаются колебания курса доллара США в диапазоне 63-66 руб./$. Ориентир по курсу евро – 72-74 руб./€.