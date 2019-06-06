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Промсвязьбанк: Мы рассчитываем, что диапазон 2700-2750 пунктов сохранит свою актуальность

6 июня 2019

Мировые рынки не показывали единой динамики в середине недели. Западные рынки смогли вчера подрасти, продолжив учитывать готовность Федрезерва принимать «надлежащие меры» для поддержания экономического роста: невыразительная статистика по рынку труда (число новых рабочих мест в частном секторе в США, по оценкам ADP, составило в мае лишь 27 тыс. – это минимум с 2010 года; консенсус Рейтер предполагал рост на 187 тыс.) была расценена инвесторами как еще один фактор в пользу снижения ключевой ставки ФРС. Впрочем, весь позитив впитал в себя, в первую очередь, США, где основные индексы восстанавливались второй день подряд, прибавив 0,6%-0,8%. Рынки развивающихся стран смотрелись слабее на фоне сохраняющегося давления на китайском фондовом рынке и сырьевые активы.

По состоянию на утро четверга мировые рынки вновь смотрятся настораживающе: ряд азиатских рынков под умеренным давлением во главе с китайским Shanghai Composite, обновляющем минимумы с конца февраля ввиду выраженных продаж в технологическом секторе, фьючерсы на американские и европейские индексы – слабо негативны, а цены на нефть остаются в зоне 60-62 долл./барр. после сообщения Минэнерго США о росте запасов энергоносителей в стране на прошлой неделе (запасы сырой нефти выросли на 6,8 млн барр., впрочем,  вследствие активного роста импорта; консенсусы же предполагали сдержанное сокращение запасов). Мы полагаем, что фактор укрепления ожиданий по смягчению политики ФРС уже рынками в значительной степени отыгран и опасения относительно замедления мировой экономики и влияния «торговых войн» на деловую активность могут возобновить свое негативное влияние на развивающие рынки, в т.ч. и российский. Способствуют этому и последние заявления Президента США Д. Трампа о недостаточном прогрессе в торговых переговорах между США и Мексикой, сохраняющего риски введения ввозных пошлин на мексиканский импорт с 10 июня, хотя и выглядящего все же, скорее, переговорным стимулом.

На фоне слабости нефтяных котировок и коррекции в сырьевых секторах индекс МосБиржи вчера тестировал «сверху» отметку в 2700 пунктов. Мы по-прежнему рассчитываем, что диапазон 2700-2750 пунктов сохранит свою актуальность: некоторое ухудшение внешней конъюнктуры вполне способно нивелироваться дивидендным сезоном, в частности, приближением дивидендной «отсечки» по акциям Сбербанка, способным выглядеть в концовке недели лучше рынка, а стабильность нефти – сдержать развитие отката в «нефтянке».

Евгений Локтюхов, ПАО "Промсвязьбанк"


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