ИК «Фридом Финанс»: Российский рынок акций направился к новым максимумам

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В четверг 6 июня российский рынок акций после непродолжительной и легкой коррекции вновь направился покорять максимумы. Рублевый фондовый индекс МосБиржи в ходе торгов прибавил около 1% и достиг отметки 2727 п. Долларовый индикатор РТС подрос на 1,2% к уровню 1318 п. Закрытие ожидается в коридорах 2700-2730 пп. по индексу МосБиржи и 1300-1320 пп. по индексу РТС.

В лидерах роста акции Россетей (+4%), что связано с высказыванием главы компании на ПМЭФ о планах внести изменения в дивидендную политику до осени текущего года. На текущий момент Россети направляют на дивиденды менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Инвесторы рассчитывают на то, что дивидендная политика в ближайшие годы будет приведена в соответствие с требованиями правительства к госкомпаниям по выплатам дивидендов.

На внешних площадках наблюдается смешанная динамика. Европейские фондовые индексы находятся на подъеме. Американские индикаторы рынка акций закрылись с ощутимой прибавкой на ожиданиях снижения ставки ФРС США до конца текущего года, о чем недавно намекнул глава американского регулятора Джером Пауэлл. Тем не менее спрос на риск остается слабым. По индексу развивающихся рынков MSCI Emerging Markets изменения нулевые. Нефть Brent отказывается расти выше $62 за баррель, тем не менее пока ее перспективы просматриваются в промежутке $60-65 за баррель.

Курс доллара США продолжает колебания в области 65-65,5 руб./$ и, скорее всего, останется в указанном диапазоне в ближайшее время. Поддержку рублю по-прежнему оказывает высокий интерес нерезидентов к рублевым активам, в том числе ОФЗ. По курсу евро ориентиры остаются на уровнях 73-74 руб./€.