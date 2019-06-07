Промсвязьбанк: Конференция ФРС в Чикаго поддержала риск-аппетит

Глобальные рынки в последние три дня демонстрируют коррекционное восстановление на идее смягчения позиции ФРС в отношении дальнейшей динамики ставок. Состоявшаяся на этой неделе конференция американского регулятора в Чикаго первоначально представлялась как площадка для дискуссии по вопросу возможной смены целевого показателя по инфляции со стабильного ориентира на более гибкий вариант (учет симметрии, когда при продолжительном нахождении инфляции ниже цели допускается ее локальное превышение в разумных пределах), однако завершилась скорее банальным обещанием регулятора при необходимости снизить процентную ставку. Впрочем, участникам рынка этого вполне хватило, и за последние три торговых дня индекс S&P 500 прибавил 3,6%, индекс MSCI World вырос на 2,4%.

При этом, безусловно, факторов риска для глобальных рынков еще предостаточно. Никакого ощутимого прогресса в торговых переговорах США-Китай с середины мая инвесторы не получали, и даже по более локальной проблематике – торговыми отношениями между США и Мексикой – решения пока не найдено. Мексиканская делегация пока остается в Вашингтоне, и переговоры между двумя странами продолжатся и сегодня. В случае отсутствия консенсуса американская сторона по-прежнему рассматривает сценарий введения 5%-ной пошлины на мексиканский импорт уже с понедельника.

Из событий сегодняшнего дня интерес представляет публикация данных по рынку труда США. После слабых данных от агентства ADP (рост всего на 27 тыс. рабочих мест по оценке агентства) сегодняшние цифры представляют особый интерес, но отметим, что после заметного смягчения риторики слабая статистика может рассматриваться инвесторами как аргумент в пользу снижения Федрезервом уровня ставок и в конечном итоге оказывать локальную поддержку рисковым активам.

Российский рынок акций вчера продемонстрировал рост почти на 1% по индексу Мосбиржи. Диапазон в 2700-2750 пунктов по индексу, на наш взгляд, пока сохраняет актуальность. Отметим, что постепенно в активную фазу входит дивидендный сезон, и на следующей неделе состоятся дивидендные отсечки в акциях Сбербанка, Роснефти, Магнита, ММК, что суммарно снизит индекс Мосбиржи примерно на 35 пунктов. В приближении к дивидендным отсечкам ожидаем, что индекс Мосбиржи может вернуться к верхней границе диапазона в 2700-2750 пунктов.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"