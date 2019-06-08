Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 июня: 2 790,1101 руб/1 г золота и 31,1800/1 г серебра
8 июня 2019
ЦБ РФ с 8 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 790,1101 руб.
- 1 грамм серебра - 31,1800 руб.
- 1 грамм платины - 1 679,1300 руб.
- 1 грамм палладия - 2 816,6699 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,2699 р. (0,47%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1900 р. (0,61%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,4100 р. (0,79%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,7501 р. (0,60%).
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