Промсвязьбанк: Российский рынок акций, несмотря на неплохую внешнюю конъюнктуру, может показать умеренно негативную динамику

На мировых рынках сохраняется умеренный оптимизм. Рынки в начале недели продолжили восстанавливаться, правда, уже умеренными темпами, отыгрывая достигнутые договоренности между США и Мексикой и снятие риска введения первыми ввозных пошлины на мексиканский импорт, а также окрепшую после публикации пятничных данных по американскому рынку труда уверенность в скором снижении ключевой ставки ФРС. Определенную поддержку оказали и данные по торговому балансу КНР, согласно которым страна смогла показать рост экспорта (+1,1% г/г).

Сегодня утром на внешних рынках также преобладают позитивные настроения: азиатские рынки подрастают, ведомые китайским Shanghai Composite, поддержанном, в свою очередь, планами Китая по стимулированию инфраструктурных проектов, фьючерсы на американские и европейские индексы демонстрируют слабо позитивную динамику. Неплохо смотрятся и товарные рынки. Локально тема торгового конфликта США и КНР отошла на второй план: участники рынка ждут встречи глав стран на саммите G20 (пройдет 28-29 июня в Японии), расценивая жесткие заявления американской стороны как попытки усиления переговорных позиций. Так, после слов главы Минфина США С. Мнучина об отсутствии возможностей для возобновления торговых переговоров до встречи лидеров двух стран на саммите G-20, Президент США Д. Трамп пригрозил ввести импортные пошлины в размере 25% на все китайские товары, если председателя КНР Си Цзиньпиня не будет на саммите. Мы полагаем, что в ближайшие дни, в отсутствие жестких ответных заявлений Китая, тема близящегося заседания ФРС (18-19 июня), от которого ждут смягчения среднесрочных ожиданий по экономике и ключевой ставки, с намеков на скорое ее снижение, останется более актуальной. И надежды на ФРС, ввиду достаточно скудного экономического календаря (значимые публикаций этой недели, по нашему мнению, придутся на пятницу: выйдет блок статданных по КНР, а также данные по розничным продажам и пром. производству в США) вполне могут продолжить оказывать в середине недели поддержку рынкам.



Российский рынок акций, несмотря на неплохую внешнюю конъюнктуру, сегодня может показать умеренно негативную динамику ввиду технических факторов – сегодня начнут без учета дивидендов торговаться акции Сбербанка, кроме того, часть участников, вполне веротяно, предпочтен занять консервативные позиции перед выходным. Мы ожидаем сегодня увидеть уход индекса МосБиржи в середину диапазона 2700-2750 пунктов, рассчитывая, что просадку финсектора отчасти компенсирует спрос на акции сырьевых компаний: «нефтянку» способно поддержать восстановление рынка нефти, металлургов во главе с НорНикелем - близость дивидендных «отсечек».



Евгений Локтюхов, ПАО "Промсвязьбанк"