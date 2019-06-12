ИК «Фридом Финанс»: В фокусе данные по инфляции

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Американский рынок акций 11 июня закрылся нейтрально. Индекс голубых фишек Dow Jones снизился на 14 пунктов, до 26048,51 пункта, Nasdaq Composite остался практически без изменений на уровне 7822,57 пункта. S&P500 не смог удержаться выше 2900 и завершил сессию на уровне 2885,72 пункта. В аутсайдерах оказались промышленный сектор (-0,9%), а также сектора коммунальных услуг (-0,69%) и здравоохранения (-0,25%).



Индекс цен производителей вырос на 0,1%, совпав с ожиданиями рынка, а в годовом сопоставлении индекс PPI замедлился до 1,8% с 2,2% месяцем ранее, что вызывает обеспокоенность участников рынка по поводу снижения инфляции в США, что негативно воздействует на состояние экономики.



Акции Beyond Meat упали на 25%, до $126,04, после того как JP Morgan понизил рейтинг акции до «нейтрального», при этом сохранив целевую цену на уровне $120.



Дональд Трамп заявил, что он не заинтересован в продвижении вперед в торговых переговорах с Китаем, если Пекин не согласится на пять требований со стороны Вашингтона, но, что это за требования, не уточнил. В связи с этим аппетит к риску на мировых площадках начал постепенно снижаться. В результате золото прибавляет 0,7% и торгуется около $1340 за тройскую унцию, а фьючерсы на ключевые мировые индексы скорректировались вниз. Ориентир по S&P500 на предстоящие торги: 2830-2890 пунктов.

На повестке дня данные по динамике инфляции в США. Ожидается снижение майского индекса потребительских цен до 0,1% с 0,3%. Отрицательный тренд показателя может стать одной из причин замедления экономического роста в стране.



На постмаркете отчитается ритейлер спортивной одежды Lululemon Athletica. Согласно прогнозу, выручка компании может увеличиться на 16% за счет расширения ассортимента мужской одежды и увеличения онлайн-продаж, прибыль на акцию может повыситься на 27%.



Нефтяные котировки снижаются на 1,7%, к $61, поскольку EIA понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 160 тыс. баррелей в сутки до 1,22 млн баррелей в сутки. При этом, по данным API, еженедельные запасы нефти в США выросли на 4,9 млн баррелей, до 482,8 млн, хотя прогноз предполагал их сокращение на 481 тыс. баррелей. Таким образом, на выход нефтяных котировок из диапазона $60-65 за баррель в ближайшей перспективе рассчитывать не приходится.