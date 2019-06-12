ИАЦ «Альпари»: Рост аппетита к риску поспособствует укреплению рубля

После роста в четверг и пятницу, в понедельник в начале торгов нефтяные цены попытались сохранить положительную динамику, но по итогам дня незначительно снизились. Торги начались небольшим гэпом вверх, вблизи $63,2 за баррель марки Brent. Большую часть дня нефть провела в боковике чуть ниже этой отметки. В вечернюю сессию пошло снижение, цена опустилась к $61,6, а завершила день чуть выше, около $61,8. Утром вторника на рынке наблюдался умеренный рост к $62,1. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $61,5-62,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $59,1-69,2. В ночь со вторника на среду выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они выросли на 3,5 млн баррелей.

Большинство основных западных фондовых индексов завершило понедельник ростом на ожидании снижения до конца года ставки ФРС США. На этом фоне подрос и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,48%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 0,74%. Среди лидеров роста – «РусГидро» (+3,64%) и акции самой «МосБиржи» (+1,93%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,3%. Утром вторника индексы стран АТР показывали дружный и уверенный рост на 0,3-2,0%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2895 п., что на 0,2% выше уровней закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост азиатских рынков и нефтяных котировок задают достаточно благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, который начнет торги ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2715-2770 пунктов, по индексу РТС — 1325-1350 пунктов.

Вместе с рынком акций накануне подрос и рубль, хотя и весьма умеренно. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 64,7800 руб. (-2,5 коп.), а европейская валюта снизилась до 73,2750 руб. (-17,75 коп.). Более активное падение евро связано со снижением пары EUR/USD с 1,1325 до 1,1310. Утренний рост нефтяных котировок и восстановление аппетита к риску могут способствовать дальнейшему укреплению рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,1-65,4 руб., для европейской валюты — 72,5-74,0 руб.

Вадим Иосуб, ИАЦ «Альпари»