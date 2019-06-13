ИК «Фридом Финанс»: Инвестидея для американского рынка: Fabrinet

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Основанная в 1999 году таиландская компания Fabrinet предоставляет передовые услуги для прецизионной оптики, электромеханического производства, выпуска электроники; сотрудничает с производителями оптоволоконного оборудования, промышленных лазеров, медицинских приборов и датчиков. Компания предлагает широкий спектр услуг по проектированию, управлению цепочками поставок, производству, комплексной сборке печатных плат, современной упаковке, сборке и тестированию оборудования.

В клиентскую базу компании входят представители автопрома, медицинские, биотехнологические, метрологические компании, а также производители полупроводников. Для некоторых своих партнеров Fabrinet — единственный поставщик компонентов для высокоточных приборов.

Fabrinet сотрудничает с такими американскими компаниями, как: 1. Lumentum Holdings Inc. (LITE) 2. NeoPhotonics Corporation (NPTN) 3. Infinera Corporation (INFN) 4. Intel Corporation (INTC) 5. Acacia Communications, Inc. (ACIA) 6. Finisar Corporation (FNSR).

Также в списке партнеров французская Valeo SA (FR.PA).

В связи с торговой войной за первые три месяца текущего года экспорт из Таиланда увеличился на 5%, а поставки из Китая сократились на 14%. Американские компании ищут альтернативы китайским партнерам на азиатских рынках с сопоставимым уровнем оплаты труда и цен. В связи с расширением партнерства Fabrinet не придется серьезно менять свою логистическую цепочку. Пошлины на ввоз продукции таиландской компании не установлены, но косвенно она зависит от запрета на продукцию Huawei, поскольку один из ее поставщиков — клиент Fabrinet.

На последнем на сегодня конференц-звонке стало известно о пересмотре части контрактов, в результате чего крупнейшим покупателем продукции и услуг Fabrinet стала Infinera Corporation с долей более 10%. Перенос производства Infinera из Берлина в Таиланд может принести Fabrinet дополнительные $80 млн выручки по итогам текущего финансового года. К 2020 году доля заказов Infinera в годовой выручке Farbinet может увеличиться до 10% и составить $180 млн. Менеджмент Fabrinet планирует этим летом начать строительство дополнительных производственных мощностей, как только будет завершено 70% тайского проекта. Затраты на него оцениваются на уровне $15-16 млн в год в течение двух лет, что при чистой прибыли в $90-100 млн позволяет финансировать проект без привлечения долга.

Последние четыре года операционная маржинальность Fabrinet составляет 6-8%. Показатели долговой нагрузки и ликвидности находятся на высоких уровнях. Суммарный долг на конец первого квартала 2019 года составляет $64,2 млн при рыночной капитализации в $1588 млн, чистый долг равен – $346,5 млн.