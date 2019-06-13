ИАЦ «Альпари»: Рубль сегодня ждет полное разочарование

Во вторник, 11 июня, рубль подорожал к доллару и евро, незначительно подешевел к британcкому фунту. Пара доллар/рубль снизилась на 0,34%, до 64,55 руб., евро/рубль – на 0,19%, до 73,13 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,04%, до 82,12 руб.

Рубль укрепился к иностранным валютам на фоне общего ослабления доллара США и роста индекса государственных российских облигаций (RGBI). Позитивное влияние на рынки оказало соглашение между США и Мексикой по границе, позволившее избежать введения новых пошлин на мексиканский импорт. Индекс RGBI вырос на 0,07%, до 140,67 пункта.

Рубль ушел на праздник в плюсе, но сегодня его ждет полное разочарование на открытии Мосбиржи. Нефть сорта Brent по итогам среды подешевела на 3,61%, до $59,82.

Цену обвалило Минэнерго США пересмотром прогнозом на рост мирового спроса на нефть и добычи нефти в США на 2019 год, а также отчетом по запасам нефти.

Ведомство понизило прогноз на спрос нефти в 2019 году на 160 тыс. баррелей, до роста 1,22 млн баррелей в день г/г, в 2020 году – на 110 тыс. баррелей, до роста 1,42 млн баррелей в день г/г. Запасы нефти за неделю 1-7 июня выросли на 2,2 млн баррелей, до 485,5 млн баррелей, запасы бензина – на 764 тыс. баррелей (прогноз был +950 тыс.). Запасы дистиллятов сократились 1 млн баррелей (прогноз был +1,1 млн), добыча нефти – на 100 тыс. баррелей в день, до 12,3 млн баррелей в день.

В четверг, 13 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $59,90. Падение остановилось около минимума $59,42 за 5 июня. Несмотря на негативный внешний фон, спекулянты и торговые роботы, использующие технический анализ, могут сегодня работать против толпы.

Сегодня в 14:00 мск ОПЕК опубликует ежемесячный доклад по рынку нефти. Если он снизит давление на нефтяной рынок, то в рамках коррекции ожидается восстановление цены до $60,65. Если уровень $59,85 не устоит, то ожидаем удешевления нефти до $56,00.

После праздника с открытия торговой сессии участники рынка будут отыгрывать падение цен черного золота. Пара доллар/рубль откроется примерно на уровне 64,80 руб., евро/рубль – на 73,15 руб.

Во вторник курс доллара снижался до 64,44 руб. Цена достигла зоны поддержки, от которой она сегодня отскочит вверх. Теперь стоит ожидать повышения котировок до 65,05 руб. Если индекс RGBI продолжит расти, то ослабление рубля будет ограниченным.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»