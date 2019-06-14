ИК «Фридом Финанс»: Рост российского рынка сдерживается дивидендными отсечками

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Российский фондовый рынок 13 июня закрывается ростом на 0,2%. Предполагаю, что завтра колебания в пределах 1% продолжатся. Ориентир по рублевому индексу Мосбиржи: 2730-2760 пунктов. Возможно обновление исторического максимума, но закрепиться на пиковой отметке индикатору, скорее всего, не удастся, поскольку дивидендные отсечки крупных компаний будут сдерживать рост. Диапазон для долларового индекса РТС на торги 14 июня: 1330-1350 пунктов.



В лидерах роста Интер РАО (+6,3%), Мосэнерго (+3,3%), НЛМК (+2,5%). Акции Мосэнерго выросли на 3,3%, после того как акционеры утвердили дивиденд за 2018 год в размере 21,004 коп. на акцию, что в 1,3 раза больше выплат за 2017-й. Дивидендная доходность может составить 9%.



Настроения на мировых площадках смешанные. Европейские индексы завершают торги разнонаправленно. Американский фондовый рынок в первой половине торговой сессии остается в плюсе. Однако намечается негативный тренд в связи со слабой макростатистикой по рынку труда и изменениями цен на импортные и экспортируемые товары, которые снижаются сильнее, чем ожидалось. Это сигнализирует о риске дефляции и дальнейшем замедления экономики США, что вызывает обеспокоенность у инвестсообщества.



Нефтяные котировки отскочили от пятимесячных минимумов, прибавив примерно 3% на фоне нападения на два танкера в Ормузском проливе. Поддержку нефти также оказали майские данные ОПЕК по добыче, которая снизилась на 236 тыс. баррелей в сутки до 29,88 млн. Однако дальнейший рост цен на нефть сдерживается опасениями о негативном влиянии торгового конфликта между США и Китаем на спрос. Об этом риске упоминается в ежемесячном отчете ОПЕК. С учетом этого я считаю, что диапазон $60-65 за баррель сохранит для нефтяных котировок актуальность до появления новостей об итогах встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20.



Пара USD/RUB торгуется практически без изменений около 64,5, игнорируя попытки нефти к восстановлению. К евро российский рубль укрепился: параEUR/RUB опустилась под отметку 73, хотя выхода из среднесрочного диапазона 72-74 не предвидится.