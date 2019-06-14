ИАЦ «Альпари»: EURUSD - покупатели не смогли защитить 1,1285

В центре внимания ИАЦ «Альпари» оказались франк и канадский доллар. В ходе европейских торгов основные валюты демонстрируют смешанную динамику. Швейцарский франк, «канадец», йена, фунт торгуются в плюсе, евро, новозеландец и австралиец – в минусе.

«Канадец» укрепился к доллару на фоне ралли цен на нефть на 3,6%. Резкий рост вызван нападением на танкеры, принадлежащие норвежкой компании. В Оманском заливе подверглись торпедной атаке два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous.

Франк подорожал после заседания Национального банка Швейцарии. Регулятор ввел новую основную процентную ставку, которая составляет -0.75%. Она заменит диапазон для трехмесячной ставки LIBOR.

В ходе европейских торгов курс евро к доллару снизился с 1,1307 до 1,1273. Продавцам удалось преодолеть сильную поддержку 1,1285. Покупатели пытались обиться от неё, но быстро сдались. На момент написания обзора евро стоит 1,1274. Продавцы не проявляют активность при прорыве 1,1285, поэтому я бы настороженно относился к падению курса евро. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1,1264. При смешанной динамике основных валют вероятен резкий отскок.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»