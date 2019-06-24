ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2740-2780 пунктов

Основные фондовые индексы — индекс РТС и индекс МосБиржи — утром в понедельник находятся в «зеленой» зоне, в целом динамика рынка акций разнонаправленная. Завтра завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов, 28 июня пройдет уплата налога на прибыль. Мы полагаем, что США и Китай вряд ли договорятся на G20. Из не стрелявших идей мы советуем обратить внимание на акции «РусГидро».

Рубль укрепляется и против доллара, и против евро. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 62,8-63,1, евро/рубль — 71,4-71,7. Нефть сорта Brent торгуется по $65,31, прибавляя 0,17%. Напряженность в отношениях США и Ирана поддерживает цены на нефть. Евро/доллар — 1,138. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2740-2780 пунктов.

Насколько серьезно экономика Грузии может пострадать от ухода российских туристов, и кто от этого выиграет. ВВП Грузии — $15,2 млрд. Сектор услуг в экономике Грузии составляет 68% ВВП. Российские туристы в прошлом году потратили на отдых $1,2 млрд или почти 8% ВВП. Получается достаточно болезненно, при этом россиян заменить туристами из других стран вряд ли будет возможно.

Альтернативой для россиян теперь становится отдых в Абхазии и Азербайджане, последний, конечно, более качественный, чем в Грузии, но и более дорогой по цене. В 2018 году Азербайджан посетили 2849,6 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 196 стран мира, что выше показателя за 2017 год на 5,7%. Число туристов из России составило 30,9%, из Грузии — 21,4%, из Турции – 10,2%, из Ирана – 8,5%, из ОАЭ – 3,3%, из Саудовской Аравии – 2,6%, из Ирака – 2,4%, из Украины — 2%, из Израиля – 1,4%, других стран – 17,2%.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»