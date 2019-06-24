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ИАЦ «Альпари»: Итоги недели на белорусском валютном рынке

24 июня 2019

По данным ИАЦ «Альпари», белорусский рубль укрепляется к валютной корзине вторую неделю подряд, на этот раз за счет снижения курсов доллара и евро. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 1,15%, до 2,0417 бел. руб. Европейская валюта снизилась на 1,02% и стоит 2,3070 бел. руб. Российский рубль подорожал на 0,86% и стоит 3,2352 бел. руб. за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате за неделю снизилась на 0,13%.

Всего с начала года доллар подешевел на 5,47%, евро – на 6,73%, а российский рубль подорожал на 3,93%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 1,14%. При этом доллар и евро обновили минимумы с начала года к концу недели, а валютная корзина – в ее начале.

Беларусь
Беларусь

По предварительным данным, в мае объем международных резервных активов РБ вырос на $521,6 млн (+6,9%) и на 1 июня составил $8,09 млрд в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов в мае способствовали поступление средств от продажи Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня 2018 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п., до 10%. На последующих заседаниях, последнее из которых состоялось 3 мая, были приняты решения сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 7 августа.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%, с начала года – на 3,0%, за последние 12 месяцев – на 6,2%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-мае вырос на 1,0% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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