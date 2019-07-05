ИАЦ «Альпари»,: Америка отдыхает, основные валюты консолидируются

По данным ИАЦ «Альпари», на торгах в Европе основные валюты примерно торгуются на уровнях закрытия среды. Наибольшие потери к доллару США несет новозеландский доллар (-0,28%). Из-за празднования Дня Независимости активность на валютном рынке очень низкая. Пара евро/доллар остается в боковом тренде на уровне 1,1279. Общий настрой сохраняется на дальнейшее ослабление единой валюты против доллара США.

Колебания на рынке очень слабые и в спокойном состоянии рынок может пробыть до американской сессии пятницы. Внимание участников рынка приковано к отчету по занятости NFP США. Ожидается, что количество новых рабочих мест в июне составит 160 тыс. против майских 75 тыс.

Если отчет окажется выше прогнозов, то вероятность понижения ставки в июле снизиться. Тут нужно еще посмотреть в какую сторону пересмотрят показатели за предыдущие два месяца. Если показатели пересмотрят в сторону повышения, как индекс adp, то индекс доллара вырастет. Слабые данные по рынку труда наоборот усугубят ситуацию. В этом случае придется ждать комментарии представителей ФРС США.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»