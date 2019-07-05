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ИАЦ «Альпари»: Прогноз по рублю на 5 июля 2019 года - ожидания снижения ключевой ставки оказались негативом для российской валюты

5 июля 2019

В четверг, 4 июля, рубль снова отступил перед долларом и евро. К закрытию торгов четверга обменный курс доллара расчётами «на завтра» вырос на 16 коп. (+0,25%), до 63,48 руб., а курс евро вырос на 22 коп. (+0,3%), до 71,61 руб. Пока все идет по плану, то есть доллар и евро растут, но не выходят за рамки спрогнозированного нами диапазона.

Глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе, проходящем в Санкт-Петербурге заявила в интервью, что совет директоров мегарегулятора на заседании 26 июля рассмотрит возможность нового снижения ключевой ставки. Кроме того, в своем выступлении глава ЦБ РФ основным риском для российской экономики назвала замедление темпов экономического роста, а также заявила, что цены на нефть могут упасть ниже текущих уровней. Эти заявления, скорее всего, оказали негативное влияние на рубль.

Цены на нефть, которые вновь начали падать, также не позволили рублю укрепиться. Так, в четверг цена барреля марки Brent снизилась на 0,72%, до $63,32 за баррель. Данные о росте добычи нефти в России на 2,5% в годовом исчислении оказали краткосрочное негативное влияние на рынок.

Сегодня при открытии рубль может показать разнонаправленную динамику. Мы опять оставляем без изменений наши прогнозы: по паре доллар/рубль - 63-64 руб., а по паре евро/рубль – 71-72,2 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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