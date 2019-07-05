Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Единая валюта подешевела перед выходом отчета NFP

5 июля 2019

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», в ходе европейских торгов основные валюты все ушли в минус по отношению к доллару США. Лидером по снижению является новозеландский доллар, который на данный момент теряет 0,39%. На второй строчке расположился швейцарский франк (-0,31%), на третьей – японская иена (-0,25%).

Обычно в ожидании отчета NFP по рынку труда США основные пары консолидируются в узких диапазонах, но сегодня они подешевели к доллару до выхода отчета. Пара евро/доллар снизилась в ответ на слабую статистику из Германии. В мае производственные заказы упали на 2.2% м/м и на 8.6% г/г.

По прогнозам экспертов ожидается, что количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе США составит 150 тыс. против майских 75 тыс. Уровень безработицы останется прежним 3.6%, а средние почасовые заработные платы в июне вырастут до 0.3% м/м и 3.2% г/г.

Курс евро снизился до 1,1235.  Теперь будущее движение будет зависеть от данных NFP. Волатильность ожидается высокая, поскольку кроме отчета на рынок вернутся американские участники  после Дня Независимости.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Ипотека: тренды изменились
Эльвира Набиуллина допускает снижение ключевой ставки в июле даже на два шага
Эксперты: Доля новостроек в выдаче ипотеки будет падать, а рефинансирования – расти
«Интерес к ипотеке сохраняется, но ажиотаж спал». Банкиры рассказали, что ждать от рынка до конца 2019 года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги