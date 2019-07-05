ИАЦ «Альпари»: Единая валюта подешевела перед выходом отчета NFP

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», в ходе европейских торгов основные валюты все ушли в минус по отношению к доллару США. Лидером по снижению является новозеландский доллар, который на данный момент теряет 0,39%. На второй строчке расположился швейцарский франк (-0,31%), на третьей – японская иена (-0,25%).

Обычно в ожидании отчета NFP по рынку труда США основные пары консолидируются в узких диапазонах, но сегодня они подешевели к доллару до выхода отчета. Пара евро/доллар снизилась в ответ на слабую статистику из Германии. В мае производственные заказы упали на 2.2% м/м и на 8.6% г/г.

По прогнозам экспертов ожидается, что количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе США составит 150 тыс. против майских 75 тыс. Уровень безработицы останется прежним 3.6%, а средние почасовые заработные платы в июне вырастут до 0.3% м/м и 3.2% г/г.

Курс евро снизился до 1,1235. Теперь будущее движение будет зависеть от данных NFP. Волатильность ожидается высокая, поскольку кроме отчета на рынок вернутся американские участники после Дня Независимости.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»